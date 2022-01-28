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Зеленский об угрозе со стороны РФ: я знаю больше деталей, чем любой другой президент

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Киев, Пятница 28 января 2022 17:16
Зеленский об угрозе со стороны РФ: я знаю больше деталей, чем любой другой президент Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает больше деталей об угрозе вторжения России, чем другие главы других государств. Он добавил, что президент США Джо Байден получает информацию о ситуации от него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность того, что Джо Байден получает информацию о ситуации на границе с Россией не от посредников, а напрямую от него.

"Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский и Байден по телефону обсудили оказание финансовой помощи Украине.

Отметим, ранее Байден заявил, что мир изменится в случае нападения России на Украину. По его словам, вторжение может произойти в феврале текущего года.

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