Зеленский об угрозе со стороны РФ: я знаю больше деталей, чем любой другой президент
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает больше деталей об угрозе вторжения России, чем другие главы других государств. Он добавил, что президент США Джо Байден получает информацию о ситуации от него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул важность того, что Джо Байден получает информацию о ситуации на границе с Россией не от посредников, а напрямую от него.
"Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией", - добавил Зеленский.
Напомним, накануне Зеленский и Байден по телефону обсудили оказание финансовой помощи Украине.
Отметим, ранее Байден заявил, что мир изменится в случае нападения России на Украину. По его словам, вторжение может произойти в феврале текущего года.