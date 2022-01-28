"З цим згодні всі". Зеленський назвав найбільший ризик для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшим ризиком для суверенітету України - дестабілізація ситуації всередині країни. За його словами, це може бути найслабшою ситуацією для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і це думка всіх партнерів, я не можу говорити про конкретику, але найбільший ризик - це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабша ситуація може бути для України", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що якщо народ, армія і влада об'єднуватися, то ризики ескалації з боку РФ можуть зменшитися.

"Єдність влади, довіра до Президента, довіра до Президента чинного і розуміння політиків, що вони колишні президенти або майбутні, саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, то ризики ескалації з боку Росії будуть зменшуватися", - додав він.