UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"С Днем независимости, родная!". Как спортивный мир Украину с праздником поздравлял

Фото: "Шахтер" и "Металлист 1925" выходят на первый матч военного сезона (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

День независимости Украины стал главной темой для всех украинских граждан. Спортсмены в стороне остаться тоже не могли.

Поздравление звездных украинских спортсменов – в специальной подборке РБК-Украина.

Обладатель "Золотого мяча-2004", экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко напомнил, что именно сейчас наше государство отстаивает собственную свободу и право мирно жить на собственной земле.

Звездная теннисистка Элина Свитолина вспомнила строчки государственного гимна, ставшие пророческими в результате агрессии РФ. "За свою свободу мы будем сражаться!" – уверена будущая мамочка и поблагодарила защитников родины за борьбу за общее будущее.

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик назвал украинцев нацией непокоренных. Борьба за нашу свободу будет не только небесполезной, но и успешной. "Слава Украине!" – завершил свое обращение боксер.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сравнил год провозглашения независимости с 2022-м. Настоящая цена акта 24 августа для многих проявилась только в этом году.

Тем временем один из лидеров футбольной сборной Украины Александр Зинченко в поздравлении признался – гордится тем, что украинец. "С Днем независимости, родная!" – лозунг, под которым готовы подписаться миллионы.

Еще один украинский легионер на Туманном Альбионе – Виталий Миколенко – встретил День независимости с любимой украинкой и вышиванкой. Защитник "Эвертона" был лаконичным, но красноречивым.

Недавняя триумфатор Мультиспортивного чемпионата мира Ярослава Магучих в восторге от личностных характеристик украинцев. Невероятные, сильные и несокрушимые. Этот список никогда не иссякнет.

Фехтовальщица Ольга Харлан, триумфовавшая в сабле на Олимпийских играх-2008, наградила родину чрезвычайно теплыми эпитетами. "Моя Украина" – ключевая фраза, которая сегодня на устах у каждого в разных уголках мира.

"Сейчас мы знаем цену своей независимости. Это дорогая и страшная цена", – признается ветеран "Шахтера" Андрей Пятов. Но история независимой Украины творится на наших глазах, и в этом позитив.

Специальный ролик к празднику подготовило профильное министерство молодежи и спорта. Группа звезд отечественного спорта во главе с чиновником и олимпийским чемпионом Барселоны Вадимом Гутцайтом стремится конвертировать победы на рингах и полях в великую Победу – на фронте.

К слову, ранее УЕФА в очередной раз отверг претензии России на крымский футбол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости УкраиныАндрей ШевченкоЭлина СвитолинаЖан БеленюкОльга ХарланВадим ГутцайтАлександр УсикАлександр Зинченко