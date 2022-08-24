"З Днем незалежності, рідненька!". Як спортивний світ Україну зі святом вітав

Володар "Золотого м'яча-2004", екс-керманич збірної України Андрій Шевченко нагадав, що саме зараз наша держава відстоює власну свободу та право мирно жити на власній землі.

Зіркова тенісистка Еліна Світоліна пригадала рядки державного гімну, які стали пророчими внаслідок агресії РФ. "За свою свободу ми будемо боротися!" – впевнена майбутня матуся та подякувала захисникам батьківщини за боротьбу за спільне майбутнє.

Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик назвав українців нацією нескорених. Боротьба за нашу свободу буде не тільки недаремною, а й успішною. "Слава Україні!" – завершив своє звернення боксер.

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк порівняв рік проголошення незалежності з 2022-м. Справжня ціна акту 24 серпня для багатьох проявилася лише цьогоріч.

Тим часом один із лідерів футбольної збірної України Олександр Зінченко в привітанні зізнався – пишається тим, що українець. "З Днем незалежності, рідненька!" – гасло, під яким готові підписатися мільйони.

Ще один український легіонер на Туманному Альбіоні – Віталій Миколенко – зустрів День назележності з коханою українкою та у вишиванці. Оборонець "Евертона" був лаконічним, але красномовним.

Нещодавня тріумфаторка Мультиспортивного чемпіонату світу Ярослава Магучіх у захваті від особистисніх характеристик українців. Неймовірні,сильні та незламні. Цей список ніколи не вичерпається.

Фехтувальниця Ольга Харлан, яка тріумфувала в шаблі на Олімпійських іграх-2008, нагородила батьківщину надзвичайно теплими епітетами. "Моя Україна", – ключова фраза, що сьогодні на вустах у кожного в різних куточках світу.

"Зараз ми знаємо ціну своїй незалежності. Це дорога й страшна ціна", – зізнається ветеран "Шахтаря" Андрій Пятов. Та історія незалежної України твориться на наших очах, і в цьому позитив.

Спеціальний ролик до свята підготувало профільне міністерство молоді та спорту. Група зірок вітчизняного спорту на чолі з урядовцем і олімпійським чемпіоном Барселони Вадимом Гутцайтом прагне конвертувати перемоги на рингах і полях у велику Перемогу – на фронті.