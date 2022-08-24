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УЕФА резко отверг новую попытку России аннексировать крымский футбол

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Ньон, Среда 24 августа 2022 11:16
УЕФА резко отверг новую попытку России аннексировать крымский футбол Фото: УЕФА не будет мириться с попытками России захватить крымский футбол (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На фоне полномасштабной войны против Украины российские функционеры в очередной раз пытаются включить в свои соревнования футбольные клубы из оккупированных Крыма и Севастополя. УЕФА наложил запрет на подобные шаги еще в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ организации пропагандистскому ресурсу ТАСС.

22 августа российская Футбольная национальная лига создала рабочую группу, собравшуюся посетить оккупированный полуостров для анализа готовности местных клубов к "интеграции с Россией". Контролируемый оккупантами "Крымский футбольный союз" направил ФНЛ письмо с просьбой принять клубы в российскую лигу.

"В соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполком УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в организованных Российским футбольным союзом соревнованиях, регион признан "специальной зоной" до дальнейших уведомлений", – отреагировали на инициативу в УЕФА.

Весной 2014 года, когда Россия захватила Крым и провела там псевдореферендум, в трех украинских дивизионах выступали 3 профессиональных клуба с полуострова. В Премьер-лиге играли "Севастополь" и симферопольская "Таврия", а в Первой лиге – армянский "Титан".

Позже РФ попыталась включить команды из Крыма в тамошнюю Вторую лигу, однако УЕФА заблокировал это решение и под угрозой санкций российские функционеры от идеи отказались. Тем временем в Херсонской области организовали альтернативный клуб "Таврия-Симферополь".

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче-открытии нового сезона Премьер-лиги.

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