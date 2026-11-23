За його словами, Україна має перспективу вступу до НАТО, але зараз серед членів альянсу відсутня одностайність з цього питання.

"Хто може стати членом НАТО - це вирішує виключно НАТО. У цьому питанні всередині альянсу панує повна ясність", - заявив Рютте.

Він додав, що не виключає обговорення питання вступу України до НАТО під час переговорів із Росією.

"Щоб спекулювати на тему таких переговорів, спочатку потрібно, щоб ці переговори розпочалися", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, за інформацією WSJ, США запропонували Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства в Альянсі.

Джерела видання повідомили, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.