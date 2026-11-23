Единогласие в вопросе вступления Украины в НАТО пока отсутствует.
Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
По его словам, у Украины есть перспектива вступления в НАТО, но сейчас среди членов альянса отсутствует единогласие по этому вопросу.
"Кто может стать членом НАТО - это решает исключительно НАТО. В этом вопросе внутри альянса царит полная ясность", - заявил Рютте.
Он добавил, что не исключает обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией.
"Чтобы спекулировать на теме таких переговоров, сначала нужно, чтобы эти переговоры начались", - подчеркнул генсек.
Напомним, по информации WSJ, США предложили Украине юридически обязывающие гарантии безопасности типа 5-й статьи НАТО, но без формального членства в Альянсе.
Источники издания сообщили, что Вашингтон обещает защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в переговорах.
Отметим, в России назвали "неприемлемой" идею США по гарантиям безопасности для Украины по модели НАТО.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины до сих пор нет четких ответов, кто и как будет защищать ее в случае новой российской агрессии. Он подчеркнул, что альтернативой таким гарантиям могло бы стать членство в НАТО.