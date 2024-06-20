Президент Румунії відкликав кандидатуру на пост генсека НАТО. У Рютте не залишилося конкурентів

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що поінформував союзників щодо НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті президента Румунії.

Під час засідання Вищої ради оборони країни Йоганніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. "Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів", - йдеться у повідомленні. Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка знімає свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО.