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Президент Румунії відкликав кандидатуру на пост генсека НАТО. У Рютте не залишилося конкурентів

Румунія, Четвер 20 червня 2024 15:11
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Президент Румунії відкликав кандидатуру на пост генсека НАТО. У Рютте не залишилося конкурентів Фото: Клаус Йоханніс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що поінформував союзників щодо НАТО про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті президента Румунії.

Під час засідання Вищої ради оборони країни Йоганніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

"Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка знімає свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО.

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-якому кандидату необхідна підтримка всіх 32 союзників. Раніше Угорщина та Словаччина відмовилася блокувати кандидатуру Рютте на посаді генсека НАТО.

Рютте замінить Єнса Столтенберга, який піде у жовтні з поста глави НАТО.

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