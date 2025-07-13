Рютте їде до Трампа на тлі анонсу "важливої заяви" щодо Росії

Генсек НАТО Марк Рютте відвідає завтра Вашингтон. Його візит збігається з анонсом президента США Дональда Трампа заяви щодо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агенство, Рютте буде у Вашингтоні в понеділок і вівторок (14 і 15 липня). Там він зустрінеться з Трампом, держсекретарем США Марко Рубіо і главою Пентагону Пітом Хегсетом.
При цьому в пресрелізі НАТО не вказана причина візиту. Однак днями Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що США готові постачати зброю Україні через НАТО, а також він сказав, що в понеділок зробить "важливу заяву" щодо Росії.
"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив президент США, не вдаючись у подробиці.
Агентство додало, що адміністрація Трампа, аж до сьогоднішнього дня, передавала Україні тільки ту зброю, яка була схвалена колишнім президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, вчора CBS News повідомило, що Трамп розглядає можливість виділити нове фінансування для України. Причому це вперше з моменту, коли він вступив на посаду в січні.
Джерела кажуть, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб послухати сигнал Росії, яка останніми днями обстрілювала Україну дронами та ракетами.
Також чиновники США розповіли, що у Трампа в розпорядженні є ще 3,85 млрд доларів, які залишилися від попередньої адміністрації для військової допомоги Україні.
Крім того, глава Білого дому має водою конфіскувати близько 5 млрд доларів із заморожених російських активів.
Крім перерахованого вище, Трамп сказав днями в інтерв'ю NBC News, що на саміті НАТО було погоджено якусь нову угоду.
Згідно з домовленістю, США продаватимуть зброю союзникам по НАТО, а далі вони матимуть право самостійно вирішувати, кому і що передавати. Зокрема йдеться про передачу зброї Україні.
Пізніше Марко Рубіо роз'яснив слова Трампа, сказавши, що президент США закликає союзників по НАТО передати необхідну зброю Україні зі своїх запасом, а потім придбати заміну у Сполучених Штатів.
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