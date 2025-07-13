Рютте їде до Трампа на тлі анонсу "важливої заяви" щодо Росії

Як пише агенство, Рютте буде у Вашингтоні в понеділок і вівторок (14 і 15 липня). Там він зустрінеться з Трампом, держсекретарем США Марко Рубіо і главою Пентагону Пітом Хегсетом.

При цьому в пресрелізі НАТО не вказана причина візиту. Однак днями Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що США готові постачати зброю Україні через НАТО, а також він сказав, що в понеділок зробить "важливу заяву" щодо Росії.

"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив президент США, не вдаючись у подробиці.

Агентство додало, що адміністрація Трампа, аж до сьогоднішнього дня, передавала Україні тільки ту зброю, яка була схвалена колишнім президентом США Джо Байденом.