Рютте едет к Трампу на фоне анонса "важного заявления" по России

Генсек НАТО Марк Рютте посетит завтра Вашингтон. Его визит совпадает с анонсом президента США Дональда Трампа заявления по поводу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агенство, Рютте будет в Вашингтоне в понедельник и вторник (14 и 15 июля). Там он встретится с Трампом, госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.
При этом в пресс-релизе НАТО не указана причина визита. Однако на днях Трамп в интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО, а также он сказал, что в понедельник сделает "важное заявление" по поводу России.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил президент США, не вдаваясь в подробности.
Агентство добавило, что администрация Трампа, вплоть до сегодняшнего дня, передавала Украине только то оружие, которое было одобрено бывшим президентом США Джо Байденом.
Напомним, вчера CBS News сообщило, что Трамп рассматривает возможность выделить новое финансирование для Украины. Причем это впервые с момента, когда он вступил в должность в январе.
Источники говорят, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послушать сигнал России, которая в последние дни обстреливала Украину дронами и ракетами.
Также чиновники США рассказали, что у Трампа в распоряжении есть еще 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации для военной помощи Украине.
Кроме того, глава Белого дома имеет водой конфисковать около 5 млрд долларов из замороженных российских активов.
Помимо вышеперечисленного, Трамп сказал на днях в интервью NBC News, что на саммите НАТО была согласована некая новая сделка.
Согласно договоренности, США будут продавать оружие союзникам по НАТО, а дальше они будут иметь право самостоятельно решать, кому и что передавать. В том числе речь идет о передаче оружия Украине.
Позже Марко Рубио разъяснил слова Трампа, сказав, что президент США призывает союзников по НАТО передать необходимое оружие Украине из своих запасом, а затем приобрести замену у Соединенных Штатов.
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