Рютте про вторгнення дронів РФ до Польщі: "Ми довели, що здатні захищати територію НАТО"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Рютте, оцінка ситуації ще триває, однак незалежно від того, чи було це навмисно, вторгнення російських дронів є "абсолютно небезпечним та необдуманим".
"Моє послання Путіну чітке: припиніть війну проти України, зупиніть ескалацію та порушення повітряного простору союзників. НАТО готове, ми пильні й захищатимемо кожен сантиметр нашої території", - наголосив генсек.
Рютте звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.
"Путіну моє послання чітке: зупиніть війну в Україні, припиніть ескалацію, яку він фактично розпалює проти мирних жителів та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", - сказав він.
Генсек НАТО також оцінив реакцію союзників на інцидент.
"Я вважаю вчорашню реакцію дуже успішною. Ми завжди повинні бути на крок попереду, але минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи його повітряний простір", - додав Рютте.
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників, з яких чотири вдалося збити.
Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово зупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.
Як повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, влада наразі ідентифікувала сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після інциденту Варшава офіційно попросила НАТО залучити Статтю 4 Договору.
Також міністерство закордонних справ Польщі готує вручити Росії ноту протесту через нічний заліт дронів на свою територію. Російського дипломата вже викликали до МЗС.
