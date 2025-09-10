Рютте про вторгнення дронів РФ до Польщі: "Ми довели, що здатні захищати територію НАТО"

За словами Рютте, оцінка ситуації ще триває, однак незалежно від того, чи було це навмисно, вторгнення російських дронів є "абсолютно небезпечним та необдуманим".

"Моє послання Путіну чітке: припиніть війну проти України, зупиніть ескалацію та порушення повітряного простору союзників. НАТО готове, ми пильні й захищатимемо кожен сантиметр нашої території", - наголосив генсек.

Рютте звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

"Путіну моє послання чітке: зупиніть війну в Україні, припиніть ескалацію, яку він фактично розпалює проти мирних жителів та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", - сказав він.

Генсек НАТО також оцінив реакцію союзників на інцидент.

"Я вважаю вчорашню реакцію дуже успішною. Ми завжди повинні бути на крок попереду, але минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи його повітряний простір", - додав Рютте.