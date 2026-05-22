ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО

07:33 22.05.2026 Пт
2 мин
Производство оборонной продукции будет приоритетной темой встречи министров НАТО в Хельсингборге
aimg Юлия Маловичко
Рютте придумал план, как удержать Трампа от выхода США из НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рюттте (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Генсек НАТО Марк Рютте хочет сосредоточить внимание на соглашениях в оборонной промышленности, чтобы закрыть значительный дефицит производства в Европе и сохранить США, как союзника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники POLITICO.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО должно стать "логическим шагом", - Генштаб Чехии

У Рютте есть новый план, чтобы не дать Дональду Трампу отвернуться от НАТО: пообещать новые оборонные соглашения, выгодные для США.

По словам трех высокопоставленных дипломатов НАТО, генеральный секретарь НАТО в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров альянса в Анкаре успешным.

По их словам, это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

"Я считаю, что это очень хорошо, что Рютте подчеркивает это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшую оперативную совместимость и производить больше и дешевле", - сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию.

"Нам нужно продолжать торговать и продолжать производить оружие вместе, и США имеют некоторые уникальные возможности", - добавила она.

План Рютте также является "хорошей новостью для США", отметил один из дипломатов.

Но любые усилия по глубокому привлечению альянса к оборонным соглашениям, вероятно, повлекут столкновение с ЕС, который обнародовал правовые предложения и займы на миллиарды, чтобы предоставить приоритет развитию собственной оборонной промышленности блока.

"Сосредоточение внимания на промышленности имеет полнейший смысл, чтобы отвлечь внимание от разногласий в других сферах", - сказала Герлинде Нихус, бывшая давняя чиновник НАТО.

Как известно, Дональж Трамп и его окружение неоднократно намекали о возможном выходе США из НАТО, поскольку союзники отказались помогать Вашингтону в операции против Ирана. Еще одна причина - далеко не все в Альянсе готовы тратить ежегодно на оборону 5% ВВП, на чем настаивал американский лидер.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Марко Рубио едет на встречу министров НАТО, чтобы донести до них возмущение Трампа их поведением и обсудить определенные моменты. Однако, как говорил Рубио, есть и те страны, которые хоть каким-то образом пошли навстречу Штатам в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Дональд Трамп Марк Рютте
Новости
Рубио впервые встретится с министрами НАТО после сомнений Трампа относительно участия в Альянсе
Рубио впервые встретится с министрами НАТО после сомнений Трампа относительно участия в Альянсе
Аналитика
С сентября планируем переход к очному обучению: Татьяна Кагановская, ректор ХНУ им. Каразина
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина С сентября планируем переход к очному обучению: Татьяна Кагановская, ректор ХНУ им. Каразина