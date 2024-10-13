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Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО, яка координує допомогу Україні

Німеччина, Неділя 13 жовтня 2024 21:32
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Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО, яка координує допомогу Україні Фото: генеральний секретар НАТО Макр Рютте (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня вирушить з візитом до Німеччини. Під час подорожі він відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

Як зазначено, в понеділок, 14 жовтня Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі. Саме там він зустрінеться з командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими старшими офіцерами.

У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що процес вступу України до НАТО стикається з низкою складнощів на тлі продовження війни з Росією.

Зокрема, країни-члени Альянсу не захотіли навіть надавати Україні запрошення під час вашингтонського саміту, що відбувся у липні. У підсумковому комюніке все обмежилося заявою про те, що вступ України є "неминучим".

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у червні наголошував, що Україна має виграти війну з Росією для вступу до Північноатлантичного альянсу.

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НАТО Марк Рютте
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