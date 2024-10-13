Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО, яка координує допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня вирушить з візитом до Німеччини. Під час подорожі він відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

Як зазначено, в понеділок, 14 жовтня Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі. Саме там він зустрінеться з командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими старшими офіцерами. У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).