Укаїна має виграти війну, шоб вступити в НАТО, - Кірбі

Для вступу в НАТО Україна має виграти війну проти РФ. США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Білого дому в Х .

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну", - сказав Кірбі.

Він також зауважив, що після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

За словами Кірбі, Джо Байден "вірить у те, що НАТО це майбутнє України".

"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", - додав він.

Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням "усього необхідного".

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО - це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", - підсумував він.