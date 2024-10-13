Рютте посетит штаб-квартиру НАТО, координирующую помощь Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе отправится с визитом в Германию. Во время поездки он посетит штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
Как отмечается, в понедельник, 14 октября, Рютте приедет в бельгийский город Монс, где посетит центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе. Там он встретится с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и другими старшими офицерами.
Во второй половине дня Рютте встретится в Висбадене с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).
Вступление Украины в НАТО
Напомним, что процесс вступления Украины в НАТО сталкивается с рядом сложностей на фоне продолжающейся войны с Россией.
В частности, страны-члены Альянса не захотели даже предоставлять Украине приглашение во время состоявшегося в июле вашингтонского саммита. В итоговом коммюнике все ограничилось заявлением о том, что вступление Украины является "неизбежным".
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в июне отмечал, что Украина должна выиграть войну с Россией для вступления в Североатлантический альянс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.