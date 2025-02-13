Рютте відповів, чи вірить він, що Путін хоче завершити війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін абсолютно непередбачуваний. Глава Кремля почав війну проти України й для того, щоб досягти угоди, необхідно, щоб він був присутнім за столом переговорів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

"Я не знаю, що в голові у президента Путіна. Я мав з ним багато зустрічей з 2010 по 2014 роки у моїй попередній ролі. Він абсолютно непередбачуваний. Він сильний також у перемовинах, але для того, щоб досягти угоди, нам треба, щоб він там був", - сказав Рютте.

Адже, за його словами, Путін він почав війну проти України й тому треба зробити так, щоб "результати переговорів були в першу чергу міцними".

"А також, щоб зрозуміли в інших країнах - у Тихоокеанському регіоні, Китаї та Індії - що саме Захід переміг", - додав генсек НАТО.