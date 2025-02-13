Рютте ответил, верит ли он, что Путин хочет завершить войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин абсолютно непредсказуем. Глава Кремля начал войну против Украины и для того, чтобы достичь соглашения, необходимо, чтобы он присутствовал за столом переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Я не знаю, что в голове у президента Путина. Я имел с ним много встреч с 2010 по 2014 годы в моей предыдущей роли. Он абсолютно непредсказуем. Он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам надо, чтобы он там был", - сказал Рютте. Ведь, по его словам, Путин он начал войну против Украины и поэтому надо сделать так, чтобы "результаты переговоров были в первую очередь прочными". "А также, чтобы поняли в других странах - в Тихоокеанском регионе, Китае и Индии - что именно Запад победил", - добавил генсек НАТО.