Рютте ответил, верит ли он, что Путин хочет завершить войну против Украины
Российский диктатор Владимир Путин абсолютно непредсказуем. Глава Кремля начал войну против Украины и для того, чтобы достичь соглашения, необходимо, чтобы он присутствовал за столом переговоров.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Я не знаю, что в голове у президента Путина. Я имел с ним много встреч с 2010 по 2014 годы в моей предыдущей роли. Он абсолютно непредсказуем. Он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам надо, чтобы он там был", - сказал Рютте.
Ведь, по его словам, Путин он начал войну против Украины и поэтому надо сделать так, чтобы "результаты переговоров были в первую очередь прочными".
"А также, чтобы поняли в других странах - в Тихоокеанском регионе, Китае и Индии - что именно Запад победил", - добавил генсек НАТО.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским
Напомним, 12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.
В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
Кроме того, Трамп озвучил мнение, что Путин якобы "хочет мира".
"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он (Путин - ред.) хочет, чтобы это (война против Украины - ред.) закончилось", - сказал он.
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