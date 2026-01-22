Рютте відповів, чи обговорювалося з Трампом питання суверенітету Гренландії

За словами Рютте, прорив у переговорах щодо Гренландії був досягнутий без обговорення суверенітету, усі сторони зосередились радше на ширшому питанні безпеки в Арктичному регіоні.

Він також підкреслив, що обговорення було зосереджено на регіональній безпеці в "практичному сенсі", і на тому, як запобігти доступу Росії та Китаю до данської території.

"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосереджуватися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", - сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО також додав, що американська військова присутність також не обговорювалася, хоча Данія нібито "повністю відкрита" для посилення присутності США.