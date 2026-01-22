Рютте відповів, чи обговорювалося з Трампом питання суверенітету Гренландії

Президент США Дональд Трамп у ході переговорів навколо майбутнього Гренландії не обговорював питання суверенітету острова.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Рютте, прорив у переговорах щодо Гренландії був досягнутий без обговорення суверенітету, усі сторони зосередились радше на ширшому питанні безпеки в Арктичному регіоні.
Він також підкреслив, що обговорення було зосереджено на регіональній безпеці в "практичному сенсі", і на тому, як запобігти доступу Росії та Китаю до данської території.
"Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосереджуватися на цьому, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються", - сказав Рютте.
Генеральний секретар НАТО також додав, що американська військова присутність також не обговорювалася, хоча Данія нібито "повністю відкрита" для посилення присутності США.
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала досягнуту угоду в ході переговорів президента США Дональда Трампа і секретаря НАТО Марка Рютте стосовно співпраці у Гренландії.
За її словами, арктичні країни, такі як Канада, Ісландія, Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія, можуть колективно співпрацювати зі США, щоб забезпечити безпеку Арктики, щоб не допустити росіян та китайців.
Також повідомлялось, що офіційні особи Євросоюзу скептично сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про відміну загрози ввести мита на товари країн, які підтримали Данію перед загрозами Білого дому.