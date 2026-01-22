ЄС з недовірою ставиться до заяви Трампа про скасування мит, - Politico

Офіційні особи Євросоюзу скептично сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про відміну загрози ввести мита на товари країн, які підтримали Данію перед загрозами Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Так, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що поки рано робити висновки про те, що конфлікт, що назріває, між США і ЄС закінчився.

"Після останніх кількох днів, повних суперечок, нам слід почекати і подивитися, яких істотних угод буде досягнуто між (генеральним секретарем НАТО – ред.) Марком Рютте і Трампом", - заявив він.

Представник ЄС, який брав участь у переговорах щодо Гренландії, заявив Politico, що він би скептично поставився до того, щоб називати це фантастичною новиною.

"Ми не можемо жити своїм життям або керувати своїми країнами, ґрунтуючись на повідомленнях у соціальних мережах", - підкреслив політик.

Ще одне джерело видання в НАТО пов'язало пом'якшення позиції американського президента із зусиллями генсека Марка Рютте, який "налагодив тісні особисті стосунки з президентом США та виконує свою роботу".