Рютте ответил, обсуждался ли с Трампом вопрос суверенитета Гренландии

Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров вокруг будущего Гренландии не обсуждал вопрос суверенитета острова.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Рютте, прорыв в переговорах по Гренландии был достигнут без обсуждения суверенитета, все стороны сосредоточились скорее на более широком вопросе безопасности в Арктическом регионе.

Он также подчеркнул, что обсуждение было сосредоточено на региональной безопасности в "практическом смысле", и на том, как предотвратить доступ России и Китая к датской территории.

"Когда речь идет о защите Арктики, с приоритетом в Гренландии, мы должны тратить больше энергии, больше времени, больше сосредотачиваться на этом, потому что мы знаем, что морские пути открываются", - сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также добавил, что американское военное присутствие также не обсуждалось, хотя Дания якобы "полностью открыта" для усиления присутствия США.

 

Прогресс в переговорах вокруг Гренландии

Напомним, что ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутое соглашение в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и секретаря НАТО Марка Рютте относительно сотрудничества в Гренландии.

По ее словам, арктические страны, такие как Канада, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия, могут коллективно сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность Арктики, чтобы не допустить россиян и китайцев.

Также сообщалось, что официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед угрозами Белого дома.

