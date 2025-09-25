UA

Рютте: Україні забезпечать безперервний потік американської зброї за рахунок НАТО

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО в рамках ініціативи PURL.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте нагадав, що на пакети американської зброї для України країни НАТО виділили вже 2 млрд доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді.

"Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на РФ, щоб вона поставилася до цього всерйоз і припинила свої дії", - зазначив генсек.

Рютте також звернув увагу, що Росія зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз втратив за 10 років в Афганістані.

"Можете собі уявити? 10 років в Афганістані - це стільки ж, скільки тепер за один місяць в Україні. Це стає божевіллям", - додав він.

PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це ініціатива, в рамках якої Україна отримує американську зброю. Її постачання оплачують не США, а їхні союзники по НАТО.

Зокрема, таким чином Україна зможе отримати критично важливі ракети для систем ППО Patriot, які виробляють тільки в США.

18 вересня представник НАТО повідомив у коментарі РБК-Україна, що Україна вже отримала першу американську зброю в рамках PURL.

Співрозмовник видання уточнював, що ще більше пакетів військової допомоги - у дорозі.

