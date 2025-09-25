RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Рютте: Украине обеспечат непрерывный поток американского оружия за счет НАТО

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны НАТО в рамках инициативы PURL.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте напомнил, что на пакеты американское оружия для Украины страны НАТО выделили уже 2 млрд долларов. Другие пакеты помощи находятся на рассмотрении. 

"Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что вместе с санкциями, вместе с целевым показателем в 5%, которые мы в целом будем тратить как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой внешнеполитический успех президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) на саммите НАТО в Гааге в июне в совокупности создает давление на РФ, чтобы она отнеслась к этому всерьез и прекратила свои действия", - отметил генсек. 

Рютте также обратил внимание, что Россия сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз потерял за 10 лет в Афганистане. 

"Можете себе представить? 10 лет в Афганистане - это столько же, сколько теперь за один месяц в Украине. Это становится безумием", - добавил он. 

PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это инициатива, в рамках которой Украина получает американское оружие. Его поставки оплачивают не США, а их союзники по НАТО.

В частности, таким образом Украина сможет получить критически важные ракеты для систем ПВО Patriot, которые производят только в США.

18 сентября представитель НАТО сообщил в комментарии РБК-Украина, что Украина уже получила первое американское оружие в рамках PURL.

Собеседник издания уточнял, что еще больше пакетов военной помощи - в пути.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарк РюттеПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине