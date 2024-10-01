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Рютте про Трампа і Гарріс: зможу працювати з обома, незалежно від результатів виборів у США

Вівторок 01 жовтня 2024 12:14
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Рютте про Трампа і Гарріс: зможу працювати з обома, незалежно від результатів виборів у США Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує працювати з будь-яким майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки (США), незалежно від результатів виборів в країні. Він добре знає обидвох нинішніх кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте під час брифінгу у Брюсселі.

Як відзначив Рютте, він не хвилюється щодо результатів виборів президента у США, оскільки добре знає обох кандидатів на посаду голови Білого дому. Мова йде про:

  • республіканця Дональда Трампа;
  • демократа Камалу Гарріс.

За словами нового генерального секретаря, він чотири роки працював з Трампом. Останній був тим, хто підштовхнув Альянс до Китаю, а також до більших витрат в питанні оборони.

Гарріс, своєю чергою, має добрий послужний список на посаді віцепрезидента й є дуже шановним лідером.

"... тому я зможу працювати з ними обома, незалежно від результатів виборів, і, звичайно, я не можу голосувати, тож побачимо, що станеться", - додав Рютте.

Додамо, що сьогодні, 1 жовтня, Єнс Столтенберг передав повноваження генерального секретаря НАТО колишньому прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

Вибори в США

Цього листопада в Штатах пройдуть вибори президента. Як й згадувалось вище, головними в перегонах за президентське крісло залишаються колишній президент Штатів Дональд Трамп ат нинішній віцепрезидент США Камала Гарріс.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський перебував з візитом у США. Під час поїздки він представив Трампу план перемоги України. Переговори тривали близько години. Після переговорів із президентом республіканець заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

Детальніше про візит Зеленського до США - в матеріалі РБК-Україна.

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