Рютте о Трампе и Харрис: смогу работать с обоими, независимо от результатов выборов в США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов Америки (США), независимо от результатов выборов в стране. Он хорошо знает обоих нынешних кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте во время брифинга в Брюсселе.

Как отметил Рютте, он не волнуется относительно результатов выборов президента в США, поскольку хорошо знает обоих кандидатов на пост главы Белого дома. Речь идет о:

республиканце Дональде Трампе;

демократа Камалу Харрис.

По словам нового генерального секретаря, он четыре года работал с Трампом. Последний был тем, кто подтолкнул Альянс к Китаю, а также к большим расходам в вопросе обороны.

Харрис, в свою очередь, имеет хороший послужной список на посту вице-президента и является очень уважаемым лидером.

"...поэтому я смогу работать с ними обоими, независимо от результатов выборов, и, конечно, я не могу голосовать, поэтому увидим, что произойдет", - добавил Рютте.

Добавим, что сегодня, 1 октября, Йенс Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Выборы в США

В ноябре этого года в Штатах пройдут выборы президента. Как и упоминалось выше, главными в гонке за президентское кресло остаются бывший президент Штатов Дональд Трамп и нынешний вице-президент США Камала Харрис.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский находился с визитом в США. Во время поездки он представил Трампу план победы Украины. Переговоры продолжались около часа. После переговоров с президентом республиканец заявил, что хочет "справедливого соглашения для всех" в контексте войны России против Украины.

Подробнее о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.