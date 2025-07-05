Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути "наївними щодо цього".

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО", - пояснив він.

На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них - зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.

"А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном", - додав генсек НАТО.