Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО

Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському виданню The New York Times.
Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.
Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути "наївними щодо цього".
"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО", - пояснив він.
На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них - зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.
"А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп дуже активно пропагує. Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном", - додав генсек НАТО.
Останнім часом Китай все активніше почав демонструвати підтримку Росії, хоча це суперечить його офіційній позиції, яку Пекін займав багато років. Зокрема представникам Європейського Союзу Китай дав зрозуміти, що не дасть програти Росії та виграти Україні.
Кремль для Пекіна не тільки майбутній "громовідвід" для війни, але й постачальник ресурсів. Так, Китай купує багато російської нафти та газу. А нещодавно стало відомо, що Росія різко збільшила продаж металів Китаю.
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