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Залежність від Пекіна посилюється: РФ різко наростила експорт металів до Китаю

Понеділок 30 червня 2025 19:27
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Залежність від Пекіна посилюється: РФ різко наростила експорт металів до Китаю Ілюстративне фото: Росія експортує метали до Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія різко збільшила продаж металів Китаю. Така ситуація підкреслює економічну залежність Москви від Пекіна.

Про це свідчать дані Trade Data Monitor, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Trade Data Monitor, який отримує статистику від митної служби Китаю, у травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з травнем минулого року і становили близько 1 млн тонн.

Паралельно зросли продажі міді - на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.

Видання зазначає, що російські метали більше не приймаються на Лондонській і Чиказькій товарних біржах, а також підпадають під окремі обмеження. На цьому тлі торгівля між Китаєм і Росією продовжує розширюватися.

У 2024 році Китай став основним торговим партнером Росії, при цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 млрд доларів.

Заборона на імпорт алюмінію з Росії

Нагадаємо, раніше Європейський союз погодив поетапну заборону на ввезення алюмінію з РФ.

Було встановлено обмеження на імпорт у розмірі 275 000 тонн, яке діятиме до лютого 2026 року.

До цього європейські виробники зверталися до влади ЄС із закликом ввести повну заборону на поставки російського алюмінію.

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