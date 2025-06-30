Залежність від Пекіна посилюється: РФ різко наростила експорт металів до Китаю
Росія різко збільшила продаж металів Китаю. Така ситуація підкреслює економічну залежність Москви від Пекіна.
Про це свідчать дані Trade Data Monitor, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними Trade Data Monitor, який отримує статистику від митної служби Китаю, у травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з травнем минулого року і становили близько 1 млн тонн.
Паралельно зросли продажі міді - на 66%, а імпорт нікелю в КНР більш ніж подвоївся.
Видання зазначає, що російські метали більше не приймаються на Лондонській і Чиказькій товарних біржах, а також підпадають під окремі обмеження. На цьому тлі торгівля між Китаєм і Росією продовжує розширюватися.
У 2024 році Китай став основним торговим партнером Росії, при цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 млрд доларів.
Заборона на імпорт алюмінію з Росії
Нагадаємо, раніше Європейський союз погодив поетапну заборону на ввезення алюмінію з РФ.
Було встановлено обмеження на імпорт у розмірі 275 000 тонн, яке діятиме до лютого 2026 року.
До цього європейські виробники зверталися до влади ЄС із закликом ввести повну заборону на поставки російського алюмінію.
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