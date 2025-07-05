Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО

Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому изданию The New York Times.
Рютте пояснил, что США, выполняя задачу по защите территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика.
Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь внимание США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть "наивными в этом отношении".
"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО", - пояснил он.
По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем. Есть две вещи, которые нужно сделать для сдерживания россиян и китайцев. Первая из них - сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это пойти.
"А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом - то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", - добавил генсек НАТО.
В последнее время Китай все активнее начал демонстрировать поддержку России, хотя это противоречит его официальной позиции, которую Пекин занимал много лет. В частности, представителям Европейского Союза Китай дал понять, что не даст проиграть России и выиграть Украине.
Кремль для Пекина не только будущий "громоотвод" для войны, но и поставщик ресурсов. Так, Китай покупает много российской нефти и газа. А недавно стало известно, что Россия резко увеличила продажу металлов Китаю.
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