Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО

Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.

Рютте пояснив, що США, виконуючи завдання із захисту території НАТО у Європі, захищають власні позиції в Азії. США, за його словами, не можуть перебувати у безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа та Арктика.

Генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. Рютте вважає, що американцям та європейцям не варто бути "наївними щодо цього".

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО", - пояснив він.

На думку Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них - зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти.