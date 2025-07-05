Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію на "гнучкість" США, щоб в України були ресурси для самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він заявив, що США мають переконатися у своїх запасах, але при цьому знати, що й Україна здатна рухатися вперед.

"США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для США, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", - сказав Рютте журналістам.

Що передувало

Раніше цього тижня Пентагон оголосив про припинення поставок артилерійських снарядів і ракет ППО в Україну, пославшись на побоювання, що запаси занадто скоротилися.

Йдеться про те, що Вашингтон зважує необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз безпеці.

Причому зазначимо, що призупинено допомогу, яку було виділено ще за адміністрації Байдена. Рішення, своєю чергою, збіглося з посиленими російськими ударами по Києву та інших містах.