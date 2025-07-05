Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію на "гнучкість" США, щоб в України були ресурси для самооборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Він заявив, що США мають переконатися у своїх запасах, але при цьому знати, що й Україна здатна рухатися вперед.
"США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для США, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", - сказав Рютте журналістам.
Що передувало
Раніше цього тижня Пентагон оголосив про припинення поставок артилерійських снарядів і ракет ППО в Україну, пославшись на побоювання, що запаси занадто скоротилися.
Йдеться про те, що Вашингтон зважує необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз безпеці.
Причому зазначимо, що призупинено допомогу, яку було виділено ще за адміністрації Байдена. Рішення, своєю чергою, збіглося з посиленими російськими ударами по Києву та інших містах.
США готові посилити оборони України
Нагадаємо, вчора між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Як повідомив глава української держави, серед іншого, вони обговорили постачання систем ППО і нічні атаки РФ по Києву.
"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари і ширше - про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, спасибі за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовилися, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", - розповів президент.
Крім того, портал Axios написав, що Трамп у розмові із Зеленським пообіцяв допомогти з поставками систем ППО.
"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - повідомило джерело видання.
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