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Рютте надеется на "гибкость" США, чтобы Украина была с оружием

Суббота 05 июля 2025 05:00
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Рютте надеется на "гибкость" США, чтобы Украина была с оружием Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на "гибкость" США, чтобы у Украины были ресурсы для самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он заявил, что США должны убедиться в своих запасах, но при этом знать, что и Украина способна двигаться вперед.

"США должны убедиться, что запасы находятся на уровне, который нам нужен для США, потому что они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны убедиться, что Украина может двигаться вперед", - сказал Рютте журналистам.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе Пентагон объявил о приостановке поставок артиллерийских снарядов и ракет ПВО в Украину, сославшись на опасения, что запасы слишком сократились.

Речь идет о том, что Вашингтон взвешивает необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз безопасности.

Причем отметим, что приостановлена помощь, которая была выделена еще при администрации Байдена. Решение в свою очередь, совпало с усиленными российскими ударами по Киеву и другим городам.

США готовы усилить обороны Украины

Напомним, вчера между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Как сообщил глава украинского государства, среди прочего, они обсудили поставки систем ПВО и ночные атаки РФ по Киеву.

"Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - рассказал президент.

Кроме того, портал Axios написал, что Трамп в разговоре с Зеленским пообещал помочь с поставками систем ПВО.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было задержано, если что-то было задержано (вероятно, речь о приостановке поставок ракет для ПВО Украине - ред.)", - сообщил источник издания.

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Война в Украине Соединенные Штаты Америки Марк Рютте
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