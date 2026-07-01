Рютте зробив заяву про переговори з Путіним на тлі успіхів України у війні

Генсек Альянсу чітко дав зрозуміти, що допомога Україні залишається пріоритетом для НАТО. Блок не збирається відмовлятися від цього курсу.

Рютте також зауважив, що "одного прекрасного дня" Росія все ж погодиться сісти за стіл переговорів. Вкрай важливо, щоб у цей момент Україна була "якомога сильнішою".

На переконання генсека, саме союзники Києва мають забезпечити це.

Рютте також наголосив, що ЗСУ демонструють серйозні успіхи у війні з Росією. За його словами, це визнав навіть президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі в Білому домі.

Однак генеральний секретар озвучив невтішний прогноз. Він вважає, що усіх зусиль України та її союзників поки замало, щоб диктатор Володимир Путін погодився на реальні мирні переговори.

"Те, що Україна демонструє успіхи, ще не означає, що Росія охоче братиме участь у мирному процесі", - зауважив Рютте.