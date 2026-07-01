UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Рютте зробив заяву про переговори з Путіним на тлі успіхів України у війні

10:59 01.07.2026 Ср
2 хв
Прогрес Росії сповільнився, але є нюанс
aimg Юлія Капітонова
Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Україна дійсно досягла серйозних успіхів у війні проти Росії. Проте це не означає, що Київ наблизився до реальних мирних перемовин із Москвою.

З таким попередженням виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генсек Альянсу чітко дав зрозуміти, що допомога Україні залишається пріоритетом для НАТО. Блок не збирається відмовлятися від цього курсу.

Рютте також зауважив, що "одного прекрасного дня" Росія все ж погодиться сісти за стіл переговорів. Вкрай важливо, щоб у цей момент Україна була "якомога сильнішою".

На переконання генсека, саме союзники Києва мають забезпечити це.

Рютте також наголосив, що ЗСУ демонструють серйозні успіхи у війні з Росією. За його словами, це визнав навіть президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі в Білому домі.

Однак генеральний секретар озвучив невтішний прогноз. Він вважає, що усіх зусиль України та її союзників поки замало, щоб диктатор Володимир Путін погодився на реальні мирні переговори.

"Те, що Україна демонструє успіхи, ще не означає, що Росія охоче братиме участь у мирному процесі", - зауважив Рютте.

Нещодавно РБК-Україна розповідало, чому саміт НАТО в Албанії взагалі може не відбутися.

Також стало відомо, що диктатор Путін боїться результатів саміту Альянсу в Анкарі. Марк Рютте пояснив, що саме лякає главу Кремля цього разу.

Окрім того, ми писали, скільки коштів НАТО готовий виділити Україні навіть без залучення США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОМарк РюттеМирні переговориВійна Росії проти України