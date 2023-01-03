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Рютте пообіцяв Зеленському допомогу Нідерландів до перемоги у війні

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Амстердам, Вівторок 03 січня 2023 15:28
Рютте пообіцяв Зеленському допомогу Нідерландів до перемоги у війні Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна допомагатиме Україні до перемоги над Росією. Політик повідомив про це президенту Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нідерландського чиновника у Twitter.

"Україна вже майже рік протистоїть варварському вторгненню Росії. Майбутні місяці мають вирішальне значення. Я щойно говорив із президентом Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не лише захистити себе, а й виграти війну", - написав він.

Нагадаємо, Нідерланди з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні військову допомогу на суму 987 мільйонів євро.

Крім того, раніше Рютте повідомив, що Нідерланди виділять Україні 2,5 млрд євро підтримки у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро.

Додамо, що у жовтні Нідерланди оголосили, що передадуть Україні додаткові зенітні ракети на суму 15 мільйонів євро.

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