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Рютте пообещал Зеленскому помощь Нидерландов до победы в войне

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Амстердам, Вторник 03 января 2023 15:28
Рютте пообещал Зеленскому помощь Нидерландов до победы в войне Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна будет помогать Украине до победы над Россией. Политик сообщил об этом президенту Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нидерландского чиновника в Twitter.

"Украина уже почти год противостоит варварскому вторжению России. Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что говорил с президентом Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", - написал он.

Напомним, Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине военную помощь на сумму 987 миллионов евро.

Кроме того, ранее Рютте сообщил, что Нидерланды выделят Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро.

Добавим, что в октябре Нидерланды объявили, что передадут Украине дополнительные зенитные ракеты на сумму в 15 миллионов евро.

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