Рютте підтвердив запрошення України на саміт НАТО
Україна запрошена на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі відбудеться 24-25 червня у Гаазі, Нідерланди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує Sky News.
Під час виступу в Брюсселі Рютте заявив, що Альянс підтримує зусилля американського лідера Дональда Трампа щодо припинення повномасштабної війни в Україні.
"Підтримка України з боку НАТО полягає не в продовженні війни, а в забезпеченні того, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії", - відзначив він.
У тому ж числі генеральний секретар Альянсу заявив, що Україна була запрошена на саміт НАТО, який пройде у Гаазі. Під час засідання країни-члени обговорять "величезне збільшення" оборонних витрат та повномасштабну війну.
"Україна буде темою обговорень на саміті, без сумніву", - відзначив Рютте.
Саміт НАТО у Гаазі
Як писали ЗМІ, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні.
За словами голови уряду Нідерландів Діка Схофа, Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті Альянсу.
3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну також запросили відвідати засідання.
Рютте також стверджував, що під час саміту НАТО країни-члени Альянсу планують обговорити військову допомогу Україні.
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