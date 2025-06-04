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Рютте підтвердив запрошення України на саміт НАТО

Середа 04 червня 2025 13:33
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Рютте підтвердив запрошення України на саміт НАТО Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна запрошена на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі відбудеться 24-25 червня у Гаазі, Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якого цитує Sky News.

Під час виступу в Брюсселі Рютте заявив, що Альянс підтримує зусилля американського лідера Дональда Трампа щодо припинення повномасштабної війни в Україні.

"Підтримка України з боку НАТО полягає не в продовженні війни, а в забезпеченні того, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії", - відзначив він.

У тому ж числі генеральний секретар Альянсу заявив, що Україна була запрошена на саміт НАТО, який пройде у Гаазі. Під час засідання країни-члени обговорять "величезне збільшення" оборонних витрат та повномасштабну війну.

"Україна буде темою обговорень на саміті, без сумніву", - відзначив Рютте.

Саміт НАТО у Гаазі

Як писали ЗМІ, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні.

За словами голови уряду Нідерландів Діка Схофа, Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті Альянсу.

3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну також запросили відвідати засідання.

Рютте також стверджував, що під час саміту НАТО країни-члени Альянсу планують обговорити військову допомогу Україні.

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НАТО Марк Рютте
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