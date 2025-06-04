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Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО

Среда 04 июня 2025 13:33
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Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина приглашена на саммит НАТО, который состоится в Гааге состоится 24-25 июня в Гааге, Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует Sky News.

Во время выступления в Брюсселе Рютте заявил, что Альянс поддерживает усилия американского лидера Дональда Трампа по прекращению полномасштабной войны в Украине.

"Поддержка Украины со стороны НАТО заключается не в продолжении войны, а в обеспечении того, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию", - отметил он.

В том же числе генеральный секретарь Альянса заявил, что Украина была приглашена на саммит НАТО, который пройдет в Гааге. Во время заседания страны-члены обсудят "огромное увеличение" оборонных расходов и полномасштабную войну.

"Украина будет темой обсуждений на саммите, без сомнения", - отметил Рютте.

Саммит НАТО в Гааге

Как писали СМИ, саммит НАТО вместо трех дней продлится два дня.

По словам главы правительства Нидерландов Дика Схофа, Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите Альянса.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украину также пригласили посетить заседание.

Рютте также утверждал, что во время саммита НАТО страны-члены Альянса планируют обсудить военную помощь Украине.

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НАТО Марк Рютте
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