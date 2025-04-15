Рютте несподівано приїхав в Україну (відео)

Як повідомив сам Рютте, він разом із Зеленським відвідав місто Одеса.

"Український народ пережив багато - не в останню чергу напад Росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - написав Рютте у Twitter.



Водночас Зеленський показав відео на якому разом з генсекретарем НАТО відвідує шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.

Там вони поспілкувались з військовими та відзначили їх.

"Відзначив нагородами і бойових медиків. Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - написав Зеленський.



Рютте також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів.

"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією", - наголосив Рютте.

Фото: Марк Рютте прибув в Україну 15 квітня (president.gov.ua)

Україна і НАТО

Україна планувала отримати офіційне запрошення до НАТО ще на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося.

Тепер же президент США Дональд Трамп заявив, що членство України в НАТО малоймовірне або непрактичне. Пізніше Трамп взагалі заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО.

"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.