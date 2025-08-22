Рютте: наші гарантії матимуть два рівні, щоб Путін не подумав нападати на Україну знов

"Важливо те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми домовлені, що буде два шари. На першому шарі буде встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того і іншого", - заявив він.

За словами Рютте, перший шар буде для того, щоб максимально посилити Сили України.

"Щоб вони могли витримати будь-які труднощі. І другий шар - це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми, власне, працюємо", - додав він.

Генсек НАТО нагадав, що Будапештський меморандум і мінські переговори не привели до справжніх гарантій.

"Нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом, Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії, такого рівня, щоби Володимир Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", - підкреслив Рютте.