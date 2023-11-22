Рютте лідирує у гонці на пост генсека НАТО, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став фаворитом на посаду генерального секретаря НАТО. Він залишає позаду інших кандидатів, зокрема, представників балтійських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що 56-річний Рютте серед партнерів НАТО розглядається як найімовірніший наступник Єнса Столтенберга.

Рютте після 13 років на посаді прем'єр-міністра Нідерландів збирається піти з національної політики. Це станеться, коли буде сформований новий уряд.

За даними Bloomberg, США та Нідерланди обговорювали шанси Рютте очолити НАТО. Але сам прем'єр не брав участі у цих обговореннях. В офісі Рютте поки не коментують цю ситуацію.

За словами джерел видання, раніше до Рютте двічі зверталися з проханнями очолити НАТО, але він відмовлявся. Тепер же нідерландець зіштовхнувся з конкуренцією, зокрема, з боку балтійських колег. Йдеться про прем'єрку Естонії Каю Каллас та міністра закордонних справ Латвії, колишнього прем’єр-міністра Крішьяніса Каріньша . Bloomberg зазначає, що і Каллас, і Каріньша можуть залишитися за бортом через їх нібито надто агресивну риторику щодо Москви.

Видання наголошує, що Столтенберг має намір піти у відставку під час 75-річчя альянсу, яке відзначатиметься на саміті лідерів у Вашингтоні наступного літа. В ідеалі наступника хочуть оголосити за декілька місяців до того, перед виборами у Європейському союзі.

Офіційна підтримка США зміцнить позицію Рютте. Нідерландський прем'єр також може бути краще підготовлений до співпраці з Дональдом Трампом, якщо той виграє вибори в США наступного року. Вважається, що Рютте мав непогані зв'язки з колишнім президентом.

Також вважається, що Рютте, ймовірно, також заручиться підтримкою таких країн, як Угорщина та Туреччина, де він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що збирається покинути свій пост. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні. До осені 2023 року явних претендентів на пост генерального секретаря НАТО не було.

Проте наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО, про таке ж бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.