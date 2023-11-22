Рютте лидирует в гонке на пост генсека НАТО, - Bloomberg

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал лидером на пост генерального секретаря НАТО. Он оставляет позади других кандидатов, в частности, представителей балтийских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что 56-летний Рютте среди партнеров НАТО рассматривается как вероятный преемник Йенса Столтенберга.

Рютте после 13 лет на должности премьер-министра Нидерландов собирается уйти из национальной политики. Это произойдет, когда будет сформировано новое правительство.

По данным Bloomberg, США и Нидерланды обсуждали шансы Рютте возглавить НАТО. Но сам премьер не участвовал в этих обсуждениях. В офисе Рютте пока не комментируют эту ситуацию.

По словам источников издания, ранее к Рютте дважды обращались с просьбами возглавить НАТО, но он отказывался. Теперь же нидерландец столкнулся с конкуренцией, в частности, со стороны балтийских коллег. Речь идет о премьере Эстонии Кае Каллас и министре иностранных дел Латвии, бывшем премьер-министре Кришьянисе Кариньше . Bloomberg отмечает, что и Каллас, и Кариньша могут остаться за бортом из-за якобы слишком агрессивной риторики в отношении Москвы.

Издание отмечает, что Столтенберг намерен уйти в отставку во время 75-летия альянса, которое будет отмечаться на саммите лидеров в Вашингтоне следующим летом. В идеале преемника хотят объявить за несколько месяцев до выборов в Европейском союзе.

Официальная поддержка США укрепит позицию Рютте. Нидерландский премьер также может быть лучше подготовлен к сотрудничеству с Дональдом Трампом, если тот выиграет выборы в США в следующем году. Считается, что у Рютте были неплохие связи с бывшим президентом.

Также считается, что Рютте, вероятно, также заручится поддержкой таких стран, как Венгрия и Турция, где он поддерживал хорошие отношения за закрытыми дверями.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине. До осени 2023 года явных претендентов на пост генерального секретаря НАТО не было.

Однако в конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком же желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.