Рютте долучиться до нового "Рамштайну": коли відбудеться засідання

Як повідомляє пресслужба НАТО, йдеться про віртуальну зустріч партнерів України, під час якої обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги для протидії російській агресії.

У НАТО зазначили, що участь Марка Рютте у засіданні Контактної групи підтверджує незмінну увагу Альянсу до потреб України у сфері оборони та безпеки.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна також повідомляли про те, що нове засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у вівторок, 16 грудня.