Рютте присоединится к новому "Рамштайн": когда состоится заседание

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - это международная контактная группа по вопросам обороны Украины, созданная в апреле 2022 года для координации военной помощи в противодействии российской агрессии.

В нее входят более 50 стран, в том числе государства НАТО, ЕС и партнеры из других регионов. Участники регулярно проводят встречи, на которых обсуждают потребности Украины, ситуацию на фронте и согласовывают поставки вооружения, техники и другого критически важного оборудования.

По информации Минобороны Украины, по состоянию на сентябрь этого года союзники оказали помощь на сумму более 145 млрд долларов. Это позволило ВСУ получить современные системы ПВО, истребители F-16, танки, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы для сдерживания российского вторжения.

В 2025 году формат продолжает активно работать, однако заседания сейчас проходят под председательством Великобритании и Германии, а не США, как это было при администрации Джо Байдена.

К слову, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая встреча в формате "Рамштайн" была запланирована на 3 декабря. Почему именно ее перенесли - пока неизвестно.