Війна в Україні

Рютте долучиться до нового "Рамштайну": коли відбудеться засідання

Понеділок 15 грудня 2025 18:57
UA EN RU
Рютте долучиться до нового "Рамштайну": коли відбудеться засідання Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 16 грудня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Як повідомляє пресслужба НАТО, йдеться про віртуальну зустріч партнерів України, під час якої обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги для протидії російській агресії.

У НАТО зазначили, що участь Марка Рютте у засіданні Контактної групи підтверджує незмінну увагу Альянсу до потреб України у сфері оборони та безпеки.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна також повідомляли про те, що нове засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у вівторок, 16 грудня.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - це міжнародна контактна група з питань оборони України, створена у квітні 2022 року для координації військової допомоги у протидії російській агресії.

До неї входять понад 50 країн, зокрема держави НАТО, ЄС та партнери з інших регіонів. Учасники регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють потреби України, ситуацію на фронті та узгоджують постачання озброєння, техніки й іншого критично важливого обладнання.

За інформацією Міноборони України, станом на вересень цього року союзники надали допомогу на суму понад 145 млрд доларів. Це дозволило ЗСУ отримати сучасні системи ППО, винищувачі F-16, танки, бронетехніку, артилерійські боєприпаси та інші ресурси для стримування російського вторгнення.

У 2025 році формат продовжує активно працювати, однак засідання нині проходять під головуванням Великої Британії та Німеччини, а не США, як це було за адміністрації Джо Байдена.

До слова, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" була запланована на 3 грудня. Чому саме її перенесли - поки що невідомо.

