Рютте долучиться до нового "Рамштайну": коли відбудеться засідання

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 16 грудня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Як повідомляє пресслужба НАТО, йдеться про віртуальну зустріч партнерів України, під час якої обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги для протидії російській агресії. У НАТО зазначили, що участь Марка Рютте у засіданні Контактної групи підтверджує незмінну увагу Альянсу до потреб України у сфері оборони та безпеки. Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна також повідомляли про те, що нове засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у вівторок, 16 грудня.