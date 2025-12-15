Рютте присоединится к новому "Рамштайн": когда состоится заседание
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 16 декабря, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Как сообщает пресс-служба НАТО, речь идет о виртуальной встрече партнеров Украины, во время которой будут обсуждаться вопросы дальнейшей военной поддержки и координации помощи для противодействия российской агрессии.
В НАТО отметили, что участие Марка Рютте в заседании Контактной группы подтверждает неизменное внимание Альянса к потребностям Украины в сфере обороны и безопасности.
Напомним, ранее источники РБК-Украина также сообщали о том, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже во вторник, 16 декабря.
Формат "Рамштайн"
Формат "Рамштайн" - это международная контактная группа по вопросам обороны Украины, созданная в апреле 2022 года для координации военной помощи в противодействии российской агрессии.
В нее входят более 50 стран, в том числе государства НАТО, ЕС и партнеры из других регионов. Участники регулярно проводят встречи, на которых обсуждают потребности Украины, ситуацию на фронте и согласовывают поставки вооружения, техники и другого критически важного оборудования.
По информации Минобороны Украины, по состоянию на сентябрь этого года союзники оказали помощь на сумму более 145 млрд долларов. Это позволило ВСУ получить современные системы ПВО, истребители F-16, танки, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы для сдерживания российского вторжения.
В 2025 году формат продолжает активно работать, однако заседания сейчас проходят под председательством Великобритании и Германии, а не США, как это было при администрации Джо Байдена.
К слову, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что новая встреча в формате "Рамштайн" была запланирована на 3 декабря. Почему именно ее перенесли - пока неизвестно.