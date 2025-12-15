Рютте присоединится к новому "Рамштайн": когда состоится заседание

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 16 декабря, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как сообщает пресс-служба НАТО, речь идет о виртуальной встрече партнеров Украины, во время которой будут обсуждаться вопросы дальнейшей военной поддержки и координации помощи для противодействия российской агрессии. В НАТО отметили, что участие Марка Рютте в заседании Контактной группы подтверждает неизменное внимание Альянса к потребностям Украины в сфере обороны и безопасности. Напомним, ранее источники РБК-Украина также сообщали о том, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже во вторник, 16 декабря.