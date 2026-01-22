ua en ru
Головна » Новини » Політика

Рютте в Давосі назвав Росію основним ворогом НАТО і закликав терміново допомогти Україні

Четвер 22 січня 2026 09:43
Рютте в Давосі назвав Росію основним ворогом НАТО і закликав терміново допомогти Україні Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Для Північноатлантичного альянсу головною загрозою залишається Росія, але Китай також нарощує свої сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час "українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Наш основний ворог для НАТО - це Росія. Ми бачимо, що і накопичує свої сили Китай, але основний ворог - це Росія", - заявив Рютте.

Він зазначив, що українські військові та цивільне населення демонструють надзвичайну хоробрість, захищаючи свою державу від російської агресії.

Генсек НАТО підкреслив, що Україні терміново потрібна військова підтримка, зокрема винищувачі, літаки та озброєння. Він зауважив, що, попри виділену фінансову допомогу від Європейського Союзу, практична реалізація рішень потребує часу, тоді як удари РФ по українських містах тривають.

"Знаю, що Європейський Союз дав 90 мільярдів, але ми знаємо, що це тільки в квітні-травні може це буде підписано", - додав генсек НАТО.

Рютте звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в Україні, зокрема в Києві, Харкові, Львові та інших містах, які постійно зазнають обстрілів.

"Люди залишаються без води та електрики, а в Києві температура сягає мінус 20 градусів. Ми не маємо права втрачати фокус на Україні", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, підтримка України є питанням колективної безпеки всього Альянсу.

Він наголосив, що допомога має надаватися без зволікань, зокрема у координації з європейськими, канадськими партнерами та США, які готові й надалі підтримувати Україну, зокрема у питанні авіації.

Форум у Давосі

Нагадаємо, 19 січня у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум. Він триватиме до 23 січня.

Україну в Давосі нині представляє делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим.

Вчора президент США Дональд Трамп особисто прибув до Давоса та виступив із промовою на Всесвітньо економічному форумі.

Зокрема, він говорив про досягнення за час перебування на посаді, економічну ситуацію в Сполучених Штатах, Венесуелу, Гренландію та російсько-українську війну. Головні цитати Трампа наводить РБК-Україна.

Очікується, що український президент Володимир Зеленський також відвідає Давос для зустрічі з Трампом, пише Axios.

За даними видання, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00 за місцевим часом.

Детальніше про форум у Давосі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

НАТО Російська Федерація Марк Рютте Давос Війна в Україні
