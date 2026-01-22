Рютте в Давосі назвав Росію основним ворогом НАТО і закликав терміново допомогти Україні

Для Північноатлантичного альянсу головною загрозою залишається Росія, але Китай також нарощує свої сили.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час "українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Наш основний ворог для НАТО - це Росія. Ми бачимо, що і накопичує свої сили Китай, але основний ворог - це Росія", - заявив Рютте.

Він зазначив, що українські військові та цивільне населення демонструють надзвичайну хоробрість, захищаючи свою державу від російської агресії.

Генсек НАТО підкреслив, що Україні терміново потрібна військова підтримка, зокрема винищувачі, літаки та озброєння. Він зауважив, що, попри виділену фінансову допомогу від Європейського Союзу, практична реалізація рішень потребує часу, тоді як удари РФ по українських містах тривають.

"Знаю, що Європейський Союз дав 90 мільярдів, але ми знаємо, що це тільки в квітні-травні може це буде підписано", - додав генсек НАТО.

Рютте звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в Україні, зокрема в Києві, Харкові, Львові та інших містах, які постійно зазнають обстрілів.

"Люди залишаються без води та електрики, а в Києві температура сягає мінус 20 градусів. Ми не маємо права втрачати фокус на Україні", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, підтримка України є питанням колективної безпеки всього Альянсу.

Він наголосив, що допомога має надаватися без зволікань, зокрема у координації з європейськими, канадськими партнерами та США, які готові й надалі підтримувати Україну, зокрема у питанні авіації.