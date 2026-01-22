Рютте в Давосе назвал Россию основным врагом НАТО и призвал срочно помочь Украине

Для Североатлантического альянса главной угрозой остается Россия, но Китай также наращивает свои силы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Наш основной враг для НАТО - это Россия. Мы видим, что и накапливает свои силы Китай, но основной враг - это Россия", - заявил Рютте.

Он отметил, что украинские военные и гражданское население демонстрируют чрезвычайную храбрость, защищая свое государство от российской агрессии.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украине срочно нужна военная поддержка, в частности истребители, самолеты и вооружение. Он отметил, что, несмотря на выделенную финансовую помощь от Европейского Союза, практическая реализация решений требует времени, тогда как удары РФ по украинским городам продолжаются.

"Знаю, что Европейский Союз дал 90 миллиардов, но мы знаем, что это только в апреле-мае может это будет подписано", - добавил генсек НАТО.

Рютте обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в Украине, в частности в Киеве, Харькове, Львове и других городах, которые постоянно подвергаются обстрелам.

"Люди остаются без воды и электричества, а в Киеве температура достигает минус 20 градусов. Мы не имеем права терять фокус на Украине", - отметил он.

По словам генсека НАТО, поддержка Украины является вопросом коллективной безопасности всего Альянса.

Он подчеркнул, что помощь должна предоставляться без промедлений, в частности в координации с европейскими, канадскими партнерами и США, которые готовы и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности в вопросе авиации.