Рютте дав пораду країнам НАТО з приводу ядерних погроз Путіна

Відповідаючи на запитання журналіста, щодо того, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, Рютте відповів - ні.

"Ні, не варто, та вони й не звертають", - сказав він.

За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, що починаються наступного тижня, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.

"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін, - ред.) краще припинить це робити", - підкреслив генсек Альянсу.

Нагадаємо, що НАТО найближчими днями розпочне ядерні навчання. Це відбудеться на тлі загострення риторики Російської Федерації.