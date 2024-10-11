Рютте дав пораду країнам НАТО з приводу ядерних погроз Путіна

Країни НАТО не повинні боятися ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Кремль використовує їх лише як спробу послабити військову допомогу Україні з боку Заходу.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News,
Відповідаючи на запитання журналіста, щодо того, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, Рютте відповів - ні.
"Ні, не варто, та вони й не звертають", - сказав він.
За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, що починаються наступного тижня, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.
"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін, - ред.) краще припинить це робити", - підкреслив генсек Альянсу.
Нагадаємо, що НАТО найближчими днями розпочне ядерні навчання. Це відбудеться на тлі загострення риторики Російської Федерації.
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Путін маніпулював наявністю в країни ядерної зброї. Кожне прийняте рішення Заходу про допомогу Україні супроводжувалось "червоними лініями" з боку російського диктатора.
Однак на третьому році війни Захід припинив боятись Путіна, та не зважає на його погрози. На що Кремль нещодавно заявив, про зміни в ядерній доктрині Росії, які нібито розширять умови використання ядерного арсеналу.
Мало того, за Путіним висловився й білоруський самопроголошений лідер Олександр Лукашенко. Він і сам вирішив погрожувати Заходу ядерною зброєю.
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