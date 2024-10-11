Рютте дал совет странам НАТО по поводу ядерных угроз Путина

Отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли реагировать странам НАТО на ядерные угрозы Путина, Рютте ответил - нет.

"Нет, не стоит, но они и не обращают", - сказал он.

По словам Рютте, начинающиеся на следующей неделе ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля.

"НАТО сильно. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугивают страны, не входящие в НАТО, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин, - ред.) лучше прекратит это делать", - подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, что НАТО в ближайшие дни начнет ядерные учения. Это произойдет на фоне обострения риторики Российской Федерации.