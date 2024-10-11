Рютте дав пораду країнам НАТО з приводу ядерних погроз Путіна
Країни НАТО не повинні боятися ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Кремль використовує їх лише як спробу послабити військову допомогу Україні з боку Заходу.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News,
Відповідаючи на запитання журналіста, щодо того, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, Рютте відповів - ні.
"Ні, не варто, та вони й не звертають", - сказав він.
За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, що починаються наступного тижня, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.
"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін, - ред.) краще припинить це робити", - підкреслив генсек Альянсу.
Нагадаємо, що НАТО найближчими днями розпочне ядерні навчання. Це відбудеться на тлі загострення риторики Російської Федерації.
Ядерні погрози Путіна
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Путін маніпулював наявністю в країни ядерної зброї. Кожне прийняте рішення Заходу про допомогу Україні супроводжувалось "червоними лініями" з боку російського диктатора.
Однак на третьому році війни Захід припинив боятись Путіна, та не зважає на його погрози. На що Кремль нещодавно заявив, про зміни в ядерній доктрині Росії, які нібито розширять умови використання ядерного арсеналу.
Мало того, за Путіним висловився й білоруський самопроголошений лідер Олександр Лукашенко. Він і сам вирішив погрожувати Заходу ядерною зброєю.
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