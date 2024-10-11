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Рютте дал совет странам НАТО по поводу ядерных угроз Путина

Брюссель, Пятница 11 октября 2024 20:34
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Рютте дал совет странам НАТО по поводу ядерных угроз Путина Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страны НАТО не должны бояться ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину. Кремль использует их только в качестве попытки ослабить военную помощь Украине со стороны Запада.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли реагировать странам НАТО на ядерные угрозы Путина, Рютте ответил - нет.

"Нет, не стоит, но они и не обращают", - сказал он.

По словам Рютте, начинающиеся на следующей неделе ядерные учения стран НАТО Steadfast Noon продемонстрируют готовность Альянса ответить на угрозы Кремля.

"НАТО сильно. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугивают страны, не входящие в НАТО, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он (Путин, - ред.) лучше прекратит это делать", - подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, что НАТО в ближайшие дни начнет ядерные учения. Это произойдет на фоне обострения риторики Российской Федерации.

Ядерные угрозы Путина

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Путин манипулировал наличием в стране ядерного оружия. Каждое принятое решение Запада о помощи Украине сопровождалось "красными линиями" со стороны российского диктатора.

Однако на третьем году войны Запад перестал бояться Путина, но не учитывает его угрозы. На что Кремль недавно заявил об изменениях в ядерной доктрине России, которые якобы расширят условия использования ядерного арсенала.

Более того, за Путиным высказался и белорусский самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко. Он и сам решил угрожать Западу ядерным оружием.

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НАТО Российская Федерация Марк Рютте
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