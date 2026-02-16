"Рюриковичі" замість компромісів: кого Кремль відправив у Женеву домовлятися за Донбас

Головне:

Ключові зміни: більше цивільних , військових – менше;

, військових – менше; Володимир Мединський: уродженець Черкащини та помічник Путіна знову став головою делегації замість адмірала-розвідника Костюкова;

уродженець Черкащини та помічник Путіна знову став головою делегації замість адмірала-розвідника Костюкова; Михайло Галузін: кар'єрний дипломат, уповноважений Кремлем озвучувати умови "зовнішнього управління" Україною

кар'єрний дипломат, уповноважений Кремлем озвучувати умови "зовнішнього управління" Україною Ігор Костюков: адмірал та начальник воєнної розвідки зміщений на другий план.

Хто входить до російської делегації (інфографіка РБК-Україна)

Хто такий Володимир Мединський

Вже був головою російської делегації під час спроби переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року. Також вів переговори від Росії у травні минулого року в Туреччині.

У 2025 році Мединський переважно читав лекції про історичні претензії Росії на українські території, ще починаючи з часів князя Рюрика. Власне, це було свідченням, що РФ не прагне конструктивних перемовин. Тож, крім обмінів полоненими, переговори закінчувалися без результату.

Мединський має українське коріння. Він народився у місті Сміла на Черкащині. У 90-х роках займався рекламним бізнесом. У 2003–2011 роках був депутатом Державної думи від путінської партії "Єдина Росія".

Тоді ж отримав імідж ідеолога режиму. Зокрема, Мединський написав тритомник "Міфи про Росію", де розвінчував нібито негативні стереотипи щодо РФ. У 2012–2020 роках був міністром культури Росії.

Після відставки став помічником Путіна та головою Російського військово-історичного товариства.

Хто такий Михайло Галузін

Кар'єрний дипломат – понад 40 років працює в структурі МЗС. Галузін раніше займався азійським напрямком. За освітою японіст, тож більша частина кар'єри пов'язана саме з Токіо. Галузін був послом Росії в Японії та Індонезії.

Проте після 2022 року почав курувати відносини з країнами пострадянського простору. На цьому напрямку замінив Андрія Руденка. Водночас Руденко перейшов на азійський напрямок, який раніше вів Галузін. Тож у цьому випадку йдеться про звичну для російського МЗС ротацію.

Брав участь у переговорах у Туреччині (травень минулого року) та Абу-Дабі (січень–лютий цього року).

Галузін – один з небагатьох, хто уповноважений публічно коментувати позицію Кремля щодо переговорів. Так, 15 лютого в інтерв'ю агентству ТАСС заявив, що Москва нібито готова гарантувати "тишу" в день виборів в Україні, якщо Київ вирішить провести голосування. Водночас він зазначив, що Росія готова обговорювати зі США та іншими країнами питання тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

Хто такий Ігор Костюков

Начальник російської воєнної розвідки – Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ).

Отримав вищу військово-морську освіту, а згодом закінчив Військово-дипломатичну академію Радянської армії.

Багато років працював у структурі ГРУ, проте публічно про його службу відомо мало. У 2004 році обіймав посаду військового аташе посольства РФ у Греції. З 2016 року – перший заступник голови ГУ. Коли ж його начальник помер "після важкої і тривалої хвороби", Костюков очолив відомство.

Костюков став першим в історії керівником воєнної розвідки з військово-морським бекграундом та був підвищений до рангу адмірала у 2019 році.

У 2017 році отримав звання "Герой Росії" за участь у військових операціях у Сирії. Костюков перебуває під міжнародними санкціями. США внесли його до списків за втручання у вибори президента 2016 року, а ЄС та Велика Британія – за причетність до кібератаки на Бундестаг 2015 року та отруєння російського втікача Сергія Скрипаля "Новичком" у 2018-му.

В Україні Костюков офіційно визнаний воєнним злочинцем та внесений до бази "Миротворець" як організатор російської агресії.

Як повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, цього разу в російську делегацію включили більше цивільних фахівців. Їх повний список непублічний, проте, судячи з минулих раундів під керівництвом Мединського, з високою ймовірністю на переговорах будуть ще дві ключові особи: Олексій Поліщук та Олена Подобрєєвська.

Хто такий Олексій Поліщук

Професійний дипломат. У 2017–2019 роках був заступником директора Департаменту загальноєвропейського співробітництва. Там Поліщук відповідав за відносини з ОБСЄ, Радою Європи та іншими європейськими структурами.

Потім очолив Другий департамент країн СНД, який відповідає за відносини з Білоруссю, Молдовою, Україною. Як і Галузін, був членом російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині.

Активно просуває наратив про "історичну єдність" росіян та українців, обґрунтовує дії РФ у війні. Заявляв про готовність до переговорів лише за умови виконання "ключових вимог" Росії.

Хто така Олена Подобрєєвська

Є безпосередньою підлеглою Володимира Мединського в адміністрації Путіна.

Олена Подобрєєвська займає посаду заступника начальника Управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері. Це управління було створене у 2024 році спеціально для посилення ідеологічного контролю в умовах війни. До переходу в адміністрацію президента працювала в апараті уряду РФ.

Як і її начальник, брала участь у травневих зустрічах у Туреччині минулого року. Подобрєєвська спеціалізується на питаннях культури, освіти та історичної пам'яті. В межах переговорів вона відповідає за розробку вимог РФ щодо таких питань, як зміни в освітніх програмах та статус російської мови.

Що означають зміни в складі делегації

Офіційно повернення Мединського у переговори пов'язане з розширенням тематики переговорів.

"Цього разу планується обговорити ширше коло питань, включаючи основні питання щодо територій та все інше, що пов'язано з нашими вимогами", – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Проте справжні мотиви Кремля інші, сказала РБК-Україна експертка Інституту трансформації Північної Євразії Ірина Павленко.

Російська делегація. Друга праворуч – Олена Подобрєєвська (фото: Getty images)

"По-перше, сама по собі постійна зміна складу делегацій – це одна із технологій, відомих для затягування самого переговорного процесу. Плюс Мединський, як людина менш конкретна, тобто не військовий, більше придатний до реалізації затягування переговорного процесу", – сказала Павленко.

При цьому погляди Мединського в даному разі відіграють другорядну роль. В кінці кінців, вони мало чим відрізняються від шовіністичних позицій російських військових. Ключовою ж є його робота в адміністрації російського диктатора.

"Мединський ходить на роботу в Кремль і ближче до політики. А те, що він маразматик і шовініст – ну, вибачте, російські військові такі самі за менталітетом. Тобто тут зміст не змінюється", – підкреслила Павленко.

Водночас збереження у російській делегації Костюкова значною мірою може бути пов'язане з прагненням Кремля не йти на загострення зі США.

"Те, що Костюкова зберігають у складі делегації, могло бути у тому числі реакцією на побажання американської сторони, яка не хотіла б, щоб російська делегація повністю оновлювалася кожен місяць. Тобто зберігається ілюзія якоїсь спадкоємності", – підсумувала експертка.

Запитання-відповідь (FAQ)

– Хто очолює російську делегацію на переговорах у Женеві?

Російську переговорну групу знову очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. Повернення цивільного "ідеолога" замість військового сигналізує про перехід Кремля від технічних питань безпеки до політичного торгу за території.

– Чому Росія змінила голову делегації з Ігоря Костюкова на Володимира Мединського?

Офіційно Москва пояснює це розширенням тем переговорів, що тепер включають статус територій та ідеологічні вимоги. На думку експертки Ірини Павленко, така ротація є технологією для затягування процесу, оскільки Мединський фокусується на історичних претензіях, а не на конкретних рішеннях.

– Яку роль у переговорах відіграє начальник ГУ Ігор Костюков?

Адмірал Костюков залишається у складі делегації як головний представник силового блоку. Його присутність забезпечує ілюзію "спадковості" діалогу для американської сторони та дозволяє РФ паралельно вести закриті консультації щодо військових ліній розмежування.

– Які повноваження має Михайло Галузін на переговорних раундах у Женеві?

Заступник міністра закордонних справ РФ відповідає за дипломатичне оформлення вимог Кремля. Зокрема, він уповноважений обговорювати зі США та іншими посередниками умови запровадження "зовнішнього управління" Україною під егідою міжнародних організацій.